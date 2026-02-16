הזמר והיוצר אברהם יצחק משיק סינגל חדש בשם "מטאור", לאחר שנה אישית מורכבת שכללה את פטירת אביו, הרב בנימין רוזנצויג, שנאבק במחלה קשה, וכן תקופת מילואים ארוכה ביס"ר.

לדברי יצחק, "השיר הזה מציין עבורי מסע על ההתמודדות לזכור גם ברגעים הקשים את היכולות, ההצלחות, ואת החוויות שעיצבו אותי מתוך אמונה ברורה שבסוף יהיה טוב. לאורך השנים כתבתי והוצאתי שירים שלא הרגשתי שמשקפים את מי שאני באמת".

עוד סיפר כי בעצת אשתו פנה להתייעצות עם חברים מהעולם המוזיקלי, ובהם ישי ריבו וחנן בן ארי. "ואחרי שיחות משמעותיות, הבנתי לאן לכוון את עצמי וברגע שהתיישבתי עם הגיטרה, השיר הזה פשוט יצא".

לדבריו, "'מטאור' מספר על התהליך הזה, על למצוא את הדרך ולא להתייאש גם כשיש משברים. גם מתוך החושך עוד יגיע אושר ויביא נחמה, ולמרות כל מה שעברנו נדע לשיר ביחד, באחדות ואהבה".