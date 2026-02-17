לכבוד ראש חודש אדר התארח הקומיקאי אמיר מויאל באולפן ערוץ 7 לשיחה על הומור, יצירה ושירותו ברבנות הצבאית.

מויאל, המזוהה עם משחקי מילים והומור נקי, תיאר את הדרך שעבר מעולם הרשתות החברתיות אל בימות הסטנדאפ.

לדבריו, החיבור למשחקי מילים החל כבר בגיל צעיר מתוך אהבה לתשבצי היגיון ולבדיחות, ובהמשך קיבל ביטוי ראשון בשליחת רעיונות בהודעות SMS לחברים כתלמיד בשיעור א' בישיבת עתניאל.

עם השנים, המעבר לפייסבוק ולטוויטר יצר קהל עוקבים שהוביל אותו גם לבמה, במופע משותף לכותבי רשת נוספים - מה שהוביל להצלחתו בציבור הדתי, "לא היה כמעט סטנדאפיסטים, אז ברגע שהצטרפתי - נבלעתי נבלעתי בוואקום ופשוט התחלתי להופיע למרות שלא הייתי בשל".

מויאל סיפר כי יצירת בדיחה נובעת מתשומת לב לאבסורדים במציאות, אך הדגיש שהמשחק הלשוני הוא רק חלק מהמופע, הכולל גם סיפורים ותובנות מחיי היום-יום. לדבריו, עיקר ההשקעה היא באופן ההגשה והדיוק הבימתי, ולא רק ברעיון עצמו.

בהמשך התייחס לשירותו ברבנות הצבאית, לשם גויס עם פרוץ המלחמה. הוא תיאר כיצד נוצרו סרטוני "מוקד ההלכה", ששילבו מידע הלכתי עם הומור ונועדו לחזק את רוח הלחימה.

הסרטונים, לדבריו, זכו לחשיפה רחבה גם בקרב חיילים שאינם דתיים ותרמו למיתוג צעיר ועדכני יותר של הרבנות הצבאית.

מויאל הדגיש כי בעיניו ההומור הוא כלי ולא מטרה בפני עצמה, ולכן הוא נמנע מלגעת בנושאים שאינם מתאימים לקהל או חוצים קווים ערכיים, "הומור הוא אף פעם לא יהיה בראש הפירמידה, הוא לא יהיה הדבר הכי חשוב. אני לא אצחק על הקהל או אספר בדיחות גסות".