אתר החדשות "לבנון דיבייט" מדווח על מעצרו של תושב הכפר אנסאר שבדרום לבנון, בחשד לריגול עבור ישראל.

על פי הדיווח, מחלקת המידע של כוחות ביטחון הפנים הלבנוניים ניהלה במשך חודש מבצע סיכול מיוחד שהסתיים במעצרו של החשוד, אחמד מ', שהיה נתון למעקב בחשד לקשר עם גורמים ישראליים.

על פי הפרסום, אנשי "הכוח ההולם" של מחלקת המידע המתינו לחשוד בתחנת דלק מקומית, צרו על רכבו ומנעו מתושבים להתקרב לאזור עד לסיום הפעולה.

עוד נטען כי בחקירתו בידי גורמי הביטחון הודה החשוד בשיתוף פעולה עם ישראל ובהעברת מידע שסייע לתקיפת יעדים בלבנון.

בדיווח צוין כי החשוד הוגדר כפעיל בדרג בכיר, נוכח הקשר הישיר שקיים עם גורמים בישראל ואיכות המידע שהעביר.

לדברי גורמי הביטחון בלבנון, אחמד מ' ביקר מספר פעמים בישראל לצורך מפגשים עם מפעיליו, ומפגשים דומים נערכו גם בגרמניה ובאיטליה. הוא הועבר להמשך הליכים בפני בית דין צבאי בלבנון.