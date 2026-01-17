נעים קאסם, מנהיג ארגון הטרור חיזבאללה, הצהיר כי הארגון לא יוותר על הנשק שברשותו, והזהיר כי מהלך כזה משמעותו, כלשונו, "סופה של לבנון".

לדבריו, חיזבאללה מוכן לשלם מחירים נוספים כדי לשמור על יכולותיו הצבאיות, וציין כי "הנשק שבידינו נועד להגן על עצמנו, על ההתנגדות שלנו, על עמנו ועל מולדתנו". קאסם טען כי ויתור על הנשק יחליש את לבנון ויקדם את היעדים האסטרטגיים של ישראל.

קאסם הזהיר את ממשלת לבנון מפני יישום תוכניות לפירוק המיליציות מנשקן, שלטענתו מקודמות בלחץ ארצות הברית וישראל. לדבריו, חיזבאללה "לא יקבל" ניסיונות לכפות עליו התפרקות מהנשק.

בהמשך התריע קאסם כי אם "ההתנגדות וסביבתה לא ייכנעו", לבנון עלולה להידרדר למצב שבו "לא תישאר אבן על אבן, ואיש לא יהיה בטוח", כלשונו. הוא הוסיף כי הארגון "מוכן למצב הקשה ביותר".

עוד אמר כי חיזבאללה מחויב ל"שחרור מסגד אל-אקצא" ולשחרור האדמה הפלסטינית, והבטיח כי "ישראל ומשרתיה לא ישיגו את רצונם".

ברקע הדברים, בלחץ אמריקאי וישראלי, אישרה ממשלת לבנון תוכנית הדרגתית לריכוז כלל כלי הנשק במדינה תחת שליטת הממשלה, לרבות הנשק שבידי חיזבאללה.

על פי התוכנית שהגיש צבא לבנון, ננקטו צעדים לאיסוף ואכיפת שליטה על אמצעי לחימה שבידי מיליציות, ובשנה האחרונה דווח על איתור והחרמה של כלי נשק, חומרי נפץ, רקטות ואמצעי לחימה מתקדמים המיוחסים לחיזבאללה.