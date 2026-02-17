המנחה אסי עזר מתנצל הערב (שלישי) על הפרק בפודקאסט המשותף לו וליעל פוליאקוב, שעורר גל ביקורת חריג בהיקפו בשבועיים האחרונים.

עזר פרסם סטורי ובו הודה כי שגה בשיקול דעתו. "אני יודע שלקחתי את הזמן עם התגובה הזו, אבל היה לי חשוב להגיב לא מתוך בהלה או לחץ, אלא באופן שקול", כתב.

הוא הוסיף: "קראתי לא מעט ממה שכתבתם לי - גם בפרטי וגם בתגובות - וזה כמובן לא עבר לידי. טעיתי בשיקול הדעת, זו האמת הפשוטה ואני מתנצל".

עוד הוסיף והבהיר כי אינו מסתפק בניסוח מסויג, "לא 'מתנצל אם מישהו נפגע', אלא מתנצל בפני כל מי שנפגעה או נפגעו, נקודה".

פוליאקוב עוררה סערה לפני כשבועיים, לאחר שבמהלך שיחה התבטאה בחריפות כלפי נשים מלאות, בין היתר כשהגדירה אותן כ"פרות שמנצלות את השומן של עצמן" ואמרה, "אני אגמור את השמנות".

השבוע, בפתח הפרק החדש של הפודקאסט שלה עם אסי עזר, "אסי ויעל", ביקשה פוליאקוב להבהיר כי הביקורת שלה לא כוונה למשקל עצמו, אלא למה שהגדירה כ"ניצול של העירום" בשם דימוי גוף חיובי ופמיניזם.

לדבריה, "אני בזמן האחרון ראיתי כל הזמן נשים רק מתפשטות, מתלבשות, מתפשטות, מתלבשות. הדבר הזה שאני מדברת עליו, זה העניין של הניצול של העירום".

עוד אמרה, "אני אומרת, תפסיקו למסור את המסר הנוראי הזה והרדוד הזה, שאהבה עצמית זה בעירום, ואישה חזקה זה דרך עירום. 'עצמה נשית' הן קוראות לזה. אישה שאוהבת את עצמה זו אישה שלא חייבת פידבק, והיא לא צריכה מחיאות כפיים, והיא לא צריכה אהבה, היא פשוט אוהבת את עצמה, כי אהבה עצמית זה פנימה".