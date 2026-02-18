תלמיד בבית ספר יסודי ביבנה השליך אתמול (שלישי) כיסא לעבר מורה במהלך יום הלימודים ופגע בה בעוצמה.

המורה איבדה את הכרתה ופונתה לבית החולים. בהמשך נמסר כי חל שיפור במצבה והיא מאושפזת להשגחה.

במהלך האירוע השליך התלמיד כיסא נוסף מהקומה השלישית של המבנה. בעקבות המקרה הודיעה הסתדרות המורים על השבתת הלימודים בבית הספר.

בהודעה שהועברה להורים טענה הנהגת ההורים כי האירוע מצטרף לשורה של תקריות אלימות שאירעו בשנה האחרונה. לטענתם, התקבלו פניות בנוגע לאלימות בין תלמידים, לאלימות של תלמידים כלפי אנשי צוות וכן לאירועים בהם נטען לאלימות מצד אנשי צוות כלפי תלמידים.

עוד ציינו ההורים כי בחלק מהמקרים דווח על צעקות, פגיעות פיזיות והתבטאויות פוגעניות. לדבריהם, ישנם אירועים שלא טופלו באופן מלא או שלא דווחו לכלל ההורים, ובהם מקרה בשכבת כיתות א' שבו תלמיד נפגע לאחר שנדחף לקיר.

ממשרד החינוך נמסר, "האירוע החריג והחמור שאירע בבית הספר מטופל ומלווה בצמידות על ידי הפיקוח המחוזי, גורמי המקצוע במשרד ובשיתוף עיריית יבנה, תוך נקיטת צעדים חינוכיים ומשמעתיים. במקביל, המחוז מקיים שיח עם הקהילה הבית-ספרית ופועל להשבה מהירה של הלמידה לשגרה חינוכית. מפאת צנעת הפרט ולמען שלמות התהליך, לא ניתן להרחיב מעבר לכך בתקשורת".