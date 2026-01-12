סערה סביב הסתדרות המורים דוברות הכנסת

הסתדרות המורים בחרה שלא לקחת חלק בדיון שהתקיים הבוקר (שני) בוועדת החינוך של הכנסת, העוסק בקשיים שעלו סביב תהליך הבחירות הפנימי בארגון.

ההיעדרות עוררה תגובות נזעמות מצד חברי הכנסת, ובראשם יו"ר הוועדה, ח"כ צבי סוכות (הציונות הדתית).

בפתח הדיון אמר ח"כ סוכות: "הסתדרות המורים בחרה להחרים את הדיון וזה לכשעצמו כתב אישום חמור נגד הגוף ההזוי הזה. צריך לפרק את הגוף המסואב הזה ולעשות בו רפורמה אמיתית".

לדבריו, מדובר בהמשך ישיר לדפוס פעולה מטריד מצד הארגון: "ההחרמה שלהם היא עוד חלק בוטה וסמל לצפצוף הארוך שלהם על המוסדות הרלוונטיים במדינה. זהו גוף שמתיימר לייצג את המורים בישראל אבל פעם אחר פעם שומעים שהבחירות לארגון אינן שקופות".

הוא הוסיף כי קיימים ליקויים מהותיים בתהליך הבחירות הפנימי: "מי שמנהל את הבחירות שם - גם משתתף בבחירות. לא יכול להיות שלא תהיה למורים הזכות הבסיסית של לבחור ולהיבחר. יש פה ניגוד עניינים וצפצוף על הכנסת ונבחרי הציבור".

עוד האשים סוכות את הארגון בעיכוב יוזמות במערכת החינוך: "אינסוף רפורמות של משרד החינוך נבלמו כי זה פוגע במקורבים כאלה ואחרים אצלם".