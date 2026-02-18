הזמר והיוצר רותם כהן משחרר היום (רביעי) את אלבומו החמישי, אותו הוא מגדיר כחשוף וישיר מתמיד.

בהודעה אישית שפרסם לרגל ההשקה, הסביר כהן כי בחר לוותר על "הודעה מסודרת לתקשורת" לטובת שיתוף כן בתהליך היצירה שעבר.

"האלבום הזה לא בנוי ממספרים. הוא בנוי מנשימות. מהפסקות. משתיקות שלא אמרתי בקול רם", כתב כהן עם יציאת האלבום.

לדבריו, האלבום החדש, הקרוי על שמו - "הבן של נורית", מסכם תקופה משמעותית של שקט והתבגרות: "בזמן הזה שהייתי בשקט, התבגרתי, התרגשתי, עברתי דברים משני חיים".

כהן מציין כי האלבום נכתב ללא ניסיונות ייפוי: "לא הרגשתי צורך ליפות את מה שכבר אמיתי". היצירה התרחשה מתוך התכנסות פנימית, "מול עצמי. בלי רעש... אבל בלי הסחות. רק אני, החיים, והלב שלי על דף".

הוא מוסיף כי מדובר באלבום שבו הוא מביא לידי ביטוי צדדים חדשים באישיותו: "הוא חושף אותי כמו שלא עשיתי קודם כאבא, כבן אדם, כגבר שכבר לא צריך להוכיח, רק לומר".

האלבום "הבן של נורית" נכתב, לדברי האמן, "בלילות שקטים כשכולם ישנו, והלב שלי דיבר". הוא מדגיש כי המטרה היא חשיפה של האמת שלו, גם במחיר של ויתור על המעטפת המקובלת בתעשייה: "רציתי שתכירו אותי מחדש. גם אם אתם מכירים כבר שנים. אז כלום כאן לא נוצץ לא כי אתם לא חשובים לי. רק כי רציתי שלפני שתראו, תקשיבו".

בסיום דבריו חתם כהן במסר אישי לקהל המאזינים: "זה אלבום של אמת. של חשיפה. של לחזור פנימה ומשם להמשיך. זהו, האלבום הזה היה פעם שלי. עכשיו הוא שלכם".