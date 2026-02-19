הזמר עומר אדם פרסם הלילה את אלבומו העשירי, "חלק מהנצח". האלבום מגיע לאחר שנה של הישגים משמעותיים, הכוללים הופעות במדיסון סקוור גארדן ובפריז.

העבודה על האלבום התרכזו במחנה הקלטות ייחודי בצרפת, שם עבד אדם לצד המפיק הפריזאי נזים חאלד והיועץ האמנותי טל קסטיאל. בשיאו של הפרויקט, נרשם שיתוף פעולה משפחתי ראשון מסוגו בשיר "לילות יפים", בו מבצעים שלושת האחים - עומר, רואי וגל אדם - שיר משותף.

האלבום מאופיין בטקסטים אישיים העוסקים באמונה, התבגרות ויחסים. בשיר "אבא, אבא, אבא", חושף אדם חיבור אמוני בציטוט: "הלב דופק אני בעליה.... מדבר לאלוהים קפה ותהילים, והכל יסתדר כבר לטובה".

באחד השירים הבולטים באלבום, "בן 32", מתאר אדם בכנות את תחושותיו לגבי הגיל ומעמדו: "בינתיים בסדר, הכל כרגיל / אני לא כועס כבר, זה בטח הגיל / מניע לי ערב, מוציא את החרב / לובש ת'חליפה ואין את מי להציל / אבל יש מטוס, יש יין בן 30 / ובן 32 שלא יודע מה עושים".

שיר נוסף המלווה בקליפ קולנועי הוא "משפחה וכבוד", בו נוגע אדם בנושאים של נאמנות: "יש לך הכל אבל אין לך מילה / תדעי על פחות מזה אין מחילה / השמש טבעה בשקרים של אתמול / נשארתי לבד, את לקחת את הכל / משפחה וכבוד / שקרים וסודות / מה נשאר לי הלילה".

לצד השירים החדשים, בחר אדם לצרף שתי רצועות בונוס המיועדות לקהל שמלווה אותו מתחילת הדרך: ביצוע מחודש לשיר "להשתטות" מ-2009, וקאבר לשיר "להינשא הלילה".