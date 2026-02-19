תקיפת הרועים - ונטרול המחבל חוננו

ארגון "חוננו" פרסם היום (חמישי) תיעוד המתעד תקיפה אלימה של עשרות מחבלים נגד רועי בקר ישראלים בשטחי מרעה באזור היישוב מכמש שבבנימין.

בתיעוד נראים הפורעים כשהם רצים לעבר הרועים ומיידים לעברם אבנים באור יום.

למקום הוקפץ כוח צה"ל שהותקף גם הוא על ידי המון המחבלים. בשלב מסוים, כאשר הפורעים המשיכו בהסתערות לעבר שטחי המרעה, נפגע אחד מהם מירי שבוצע כחלק מהגנה עצמית של הכוחות בשטח.

גורמים פלסטיניים טענו בשעות הערב כי המחבל פונה לבית החולים, שם נקבע מותו.

בארגון "חוננו" הגיבו בחריפות לאירוע וקראו לכוחות הביטחון לפעול ביד קשה: "באור יום, עשרות מחבלים מנסים לבצע לינץ' ברועי בקר בשטחי מרעה, רק בזכות תושייה של הכוחות בשטח, נמנע אסון".

הארגון קרא למשטרה ולצה"ל לשים את ידם על כל המשתתפים בתקיפה: "המשטרה צה"ל וכלל כוחות הביטחון חייבים לשים את ידהם על כלל המחבלים. מחבל שמשתתף בכזה אירוע צריך לדעת שכוחות הביטחון ירדפו אותו עד למיצוי מלא של הדין".