תיעוד שפורסם הערב (חמישי) ברשתות החברתיות חושף תמונה שונה מזו שתיאר המשפיען השמרני האמריקני טאקר קרלסון באשר לביקורו בנמל התעופה בן גוריון.

בסרטון נראה קרלסון כשהוא חותם על מסמך, מחייך, מחבק את מי שנראה כאיש אבטחה, מצטלם עמו ולאחר מכן עוזב את המקום.

התיעוד הופץ לאחר שקרלסון טען כי אנשי ביטחון החרימו את דרכונו ו"גררו" אותו ואת המפיק שלו לחדר חקירות.

לדבריו, האירוע התרחש לאחר שראיין את שגריר ארצות הברית בישראל, מייק האקבי. "הם דרשו לדעת על מה דיברנו עם השגריר", אמר. "זה היה ביזארי. עכשיו אנחנו מחוץ למדינה".

הוא הגיע לישראל בהזמנת השגריר האקבי, לאחר חילופי דברים פומביים ביניהם ברשת X. הריאיון בין השניים נערך בתוך נתב"ג.

מחלקת המדינה האמריקנית וכן השגריר האקבי סתרו את גרסתו וטענו כי מדובר בתשאול שגרתי.

גם מרשות שדות התעופה נמסר כי, "בניגוד מוחלט לפרסומים, טאקר קרלסון ופמלייתו לא נעצרו, לא עוכבו ולא נחקרו. מר קרלסון ואנשי פמלייתו נשאלו בנימוס מספר שאלות שגרתיות, בהתאם לנהלים המקובלים החלים מעת לעת על נוסעים רבים. השיחה התקיימה בטרקלין ה-VIP, בחדר נפרד, אך ורק לצורך שמירה על פרטיותם ולהימנע מקיומה בפני נוסעים אחרים. לא אירע כל אירוע חריג, ורשות שדות התעופה דוחה בתוקף כל טענה אחרת בנושא".