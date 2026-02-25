תשכחו ממשלוח המנות המסורתי - השנה הכוכב של סעודת הפורים הוא כריך באורך 120 ס"מ.

ערוץ הבישול היהודי WineandspicE מציג את ה"מגה קלאב סנדו": באגט ענק עם טופינג כרוב מוקפץ בהשראת "חולישקעס", רוטב תיבול רוסי עם סריראצ'ה, שכבות של בשרים מעושנים, חמוצים וצ'ימיצ'ורי.

השף ומומחה היין מכינים הכל בתחפושות ובאווירה פורימית מושלמת, לצד המלצת יין - פינו נואר עם נגיעות תותים, דובדבנים ווניל. "זה פורים, זה כמו סופרבול ביום חג עם כל המשפחה" - פשוט חותכים, מגישים ונהנים.

מצרכים, הלחם:

באגט צרפתי ארוך במיוחד (כ-120 ס"מ / 4 פיט) - יחידה אחת.



מצרכים לטופינג כרוב בסגנון "חולישקעס":

כרוב לבן - חצי ראש, חתוך לרצועות דקות.

בצל - יחידה אחת, קצוצה דק.

שמן זית - כ-2 כפות.

אבקת שום - כ-1.5 כפיות.

מלח ופלפל שחור - לפי הטעם.

פטרוזיליה קצוצה - לפי הטעם.

רוטב עגבניות - כ-2 כפות.



מצרכים להכנת רוטב התיבול (בסגנון רוסי):

מיונז - 2 כפות.

קטשופ - 1 כפית.

רוטב סריראצ'ה (או כל צ'ילי חריף אחר) - 2 כפיות.



מצרכים, הבשרים והמילוי:

פרוסות דלי (פסטרמה, רוסטביף, הודו מעושן) - כ-600 גרם סה"כ.

גבינה צהובה פרווה - 6-8 פרוסות.

מלפפונים חמוצים - 3-4 יחידות, פרוסות לאורך.

חסה - עלים שלמים ורעננים.

עגבנייה - 1-2 יחידות, פרוסות.

צ'ימיצ'ורי מוכן (או תערובת פטרוזיליה, שום, שמן זית וחומץ).

שמן זית.

רוטב חריף - לפי הטעם.



משתלב מאוד, להגשה:

יין פינו נואר - מומלץ להגשה לצד המנה.



אופן ההכנה:

טופינג הכרוב: מחממים שמן זית במחבת רחבה. מוסיפים את הבצל הקצוץ ומקפיצים כ-2-3 דקות עד לשקיפות. מוסיפים את רצועות הכרוב ומערבבים.

מתבלים במלח, פלפל ואבקת שום. מוסיפים את רוטב העגבניות ומערבבים היטב. ממשיכים לבשל כ-5 דקות נוספות - המטרה היא שהכרוב יתרכך אך ישמור על פריכות (קראנץ') קלה. מפזרים פטרוזיליה קצוצה ומניחים בצד לצינון.

רוטב התיבול המיוחד: בקערה קטנה מערבבים את המיונז, הקטשופ והסריראצ'ה עד לקבלת רוטב אחיד.

הכנת הלחם: חוצים את הבאגט הארוך לאורכו. מורחים שמן זית וצ'ימיצ'ורי על שני צדי הלחם.

הרכבת המגה-סנדוויץ': מורחים את הרוטב בנדיבות על החלק התחתון של הבאגט. מסדרים מעל שכבת חסה ואחריה את טופינג הכרוב המוכן.

מסדרים את שכבות הבשר - פסטרמה, רוסטביף והודו מעושן - לסירוגין, כדי שכל ביס יכיל שילוב טעמים. מעל הבשר מניחים את פרוסות הגבינה הצהובה (פרווה, כמובן).

מוסיפים את פרוסות המלפפון החמוץ, העגבנייה ומעט רוטב חריף נוסף למי שאוהב. סוגרים את הכריך עם החלק העליון ולוחצים עליו בעדינות אך ביציבות.

הגשה: חותכים לפרוסות עבות בעזרת סכין משוננת (סכין לחם) ומגישים מיד לצד כוס יין פינו נואר.

טיפ מהשף: "זה פשוט - כל המרכיבים הם דברים שיש בבית, והשילוב עם היין פשוט מושלם".

WineandspicE הוא ערוץ יוטיוב ייחודי המשלב קולינריה יצירתית עם תרבות יין עשירה. המגישים - שף ומומחה היין - יוצרים חיבור בין המטבח לכוס היין, תמיד בהומור ובאנרגיה גבוהה. בסרטון הפורים המיוחד, הם מכינים את הכריך הענק ומדגימים כיצד יין פינו נואר מחמיא לאוכל. כפי שהם אומרים: "בפורים מצווה לאכול ולשתות - והיין הולך מצוין עם אוכל".

כשר (בשרי, גבינה פרווה).

