טיל RPG נשטף הבוקר (שישי) אל חוף זיקים. בעקבות האיתור הוקפצו למקום כוחות צה"ל ומשטרה, והטיל נבחן על ידי גורמי מקצוע.

לפי הדיווח בחדשות 12, בצה"ל מעריכים כי מדובר באמצעי לחימה ששימש את מחבלי חמאס במהלך מתקפת 7 באוקטובר, וכי נסחף בים עד שהגיע לחוף.

רק לפני כשלושה חודשים אותרו רובי קלצ'ניקוב טעונים ודרוכים ומכשירי קשר של מחבלי נוח'בה בתוך מבנה של גן ילדים בקיבוץ בארי.

חבלני המשטרה של המחוז הדרומי הוזעקו למקום ולאחר בדיקתם עלה כי מדובר בנשקים ששימשו את מחבלי חמאס במהלך מתקפת הטרור הרצחנית ב-7 באוקטובר.

הם נטרלו את אמצעי הלחימה באופן מבוקר וללא אירועים חריגים והעבירו את פריטי האמל"ח להמשך טיפול המשטרה.