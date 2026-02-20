חברי תזמורת "פריילך" האמריקנית הגיעו לישראל לרגל אירוע בר מצווה יוקרתי. אלא שבין ההופעות, החליטו חברי הלהקה להקדיש זמן לפרויקט מיוחד.

התזמורת בחרה לבצע מחרוזת נעימות שבת מוכרות ואהובות בגרסה אינסטרומנטלית, כאשר הרקע לנגינה הוא הנוף הנצחי של ירושלים וסמטאות השוק התוססות. אל ההרכב הצטרפו המוזיקאים הישראלים אברהם בלטי ונעם שפייר.

בהודעה שפרסמו חברי התזמורת עם השקת הקליפ, הם שיתפו בתחושותיהם מהביקור בארץ: "החורף הזה, הייתה לנו הזכות להשתתף בבר מצווה מיוחדת בארץ ישראל. במהלך המסע שלנו נזכרנו שוב ושוב שאין דבר שדומה לתחושה של להיות בבית".

"לכן", הם הוסיפו, "לקחנו כמה מקלאסיקות השבת האהובות וצילמנו אותן במקום אליו הן שייכות - כשהן משקיפות על יופייה הנצחי של ירושלים".

"אלו השירים עליהם כולנו גדלנו, מוקלטים בתוך העיר שנושאת את הסיפור שלנו ואת הנשמה שלנו. לא רצינו לשמור את החוויה הזו רק לעצמנו", חתמו.