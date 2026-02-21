לוחם האיגרוף התאילנדי הישראלי אהבת השם גורדון יתחרה הערב (מוצאי שבת) באירוע מספר 127 של ארגון UTMA.

יריבו בזירה יהיה הלוחם הטורקי עלי קויונצ'ו, כאשר על הכף מונח המשך המאזן הבלתי מנוצח של גורדון.

הקרב מגיע לאחר תקופה של חשיפה תקשורתית ותמיכה מצד הקהל הישראלי, שהגבירה את העניין סביב הופעתו.

בארגון מצפים לקרב מרכזי במסגרת הערב, בין שני לוחמים שכבר צברו ניסיון בזירה הבינלאומית, לרבות הופעות במסגרת וואן צ'מפיונשיפ.

על פי אתרי הימורים בליטא, גורדון נחשב לפייבוריט ברור עם יחס של 1.3 לניצחון, בעוד קויונצ'ו מקבל יחס של 3.2.

גורדון טרם הפסיד בקריירה המקצועית שלו, והקרב הנוכחי צפוי להוות מבחן משמעותי נוסף בדרכו הספורטיבית.