הזמר והיוצר בניה ברבי מוציא לאור הבוקר (ראשון) אלבום חדש, החמישי במספר, תחת השם "לשם ייחוד". האלבום כולל 13 רצועות ומשלב שישה שירים שכבר זכו להצלחה בתחנות הרדיו ובקרב הקהל.

האלבום החדש נוצר מתוך מסעות בעולם, תובנות וחיפוש פנימי, ומביא עמו תכנים של אופטימיות, ראייה חיובית ואמונה. לצד השירים שכבר התפרסמו, נחשפות יצירות חדשות.

שיר הנושא, "לשם ייחוד", מבטא את המוטיב המרכזי של האלבום - החיבור בין היצירה לתפילה והודיה: "לשם יחוד אני כותב / על השכל של הלב / על האור שבשכינה... שיר חדש נולד לשם שמים".

ברבי משתף כי האלבום נולד מתוך רצון לתיקון ואיחוד פנימי: "שם האלבום בא מתפילה, מכוונה, מרצון לאחד חלקים בתוכי שהיו מפוזרים. חושך ואור, פחד ואומץ, גוף ונשמה. האלבום הזה נכתב בתקופה של תנועה, של שאלות, של נפילות וקימות. יש בו רגעים חשופים, יש בו אמת שלא תמיד היה לי קל להגיד".