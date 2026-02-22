הזמרת והיוצרת גאיה שאקי השיקה הבוקר (ראשון) את ה-EP החדש שלה, "22", פרויקט מוזיקלי שנכתב מתוך אחת התקופות המטלטלות והמשמעותיות שעברה.

האלבום החדש כולל חמישה שירים מקוריים שנכתבו בהשראת שנת ה-22 לחייה של שאקי, זמרת דתייה.

מדובר בשנה רגשית במיוחד עבור האמנית, במהלכה התמודדה עם אובדן כואב בעקבות פטירת אמה, לצד חוויות של אהבה ופרידה. היצירה נעה על הציר שבין שבר לתקומה ובין אמונה להתמודדות יומיומית.

אחד השירים הבולטים באלבום הוא "התבודדתי ברכב", המציג דיאלוג חשוף עם אלוהים ברגעי משבר. במילות השיר כותבת שאקי: "בסוף זה רק אני מול אלוהים... תרפא אותי מחרדות מחשבות רעות... תרחם עליי ותטהר ליבי לעבדך באמת".

שיר נוסף מוקדש להתמודדות עם פטירת אמה, "על מה נדבר בעולם הבא" והוא מתאר דיאלוג דמיוני וכואב בין שאקי לבין אמה המנוחה. במילותיה היא מתארת את תחושת החוסר המלווה אותה גם ברגעי ההצלחה המקצועיים הגדולים ביותר שלה: "אני אספר לך שכבשתי את הבמות הכי גדולות אבל חשבתי רק עלייך".

"שנת ה-22 שלי היתה רכבת הרים רגשית, רציתי לכתוב על עצמי בכנות ובלי פילטרים", שיתפה עם יציאת האלבום. "אני מרגישה שאני פותחת היום בפניכם את היומן הכי אישי שלי - שסוף סוף אני בשלה לחלוק עם כולכם".

"כל השירים נכתבו בגיל 22 על אירועים שקרו בגיל 22", כתבה. "איבדתי את אמא שלי, ביטלתי חתונה, מצאתי את אותה אהבה שוב, עמדתי מתחת לחופה, וחזרתי הביתה לאמונה לעצמי ולשורש שלי".