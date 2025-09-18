הזמרת והיוצרת גאיה שאקי משיקה היום (חמישי) מיני אלבום חדש בשם "תהילות".

האלבום יוצא לאחר תקופה של חזרה בתשובה ולדבריה הוא מהווה עבורה פרק אישי ומקצועי חדש.

האלבום משלב בין פיוטים יהודיים עתיקים ותפילות מסורתיות לבין עיבודים מוזיקליים עכשוויים. לדבריה של שאקי, מטרת האלבום היא לקרב את עולמות הפיוטים אל לב הקהל הצעיר באמצעות חיבור בין המסורת לעולם המוזיקה המודרני.

לדברי שאקי, "החיבור לפיוטים היה טבעי עבורי, המילים האלה ליוו אותי, נתנו לי כוח ומצאתי בהן נחמה והשראה. רגע לפני חגי תשרי מקדישה לכם את "תהילות" ובהזדמנות זו אאחל שנה טובה וחג שמח לכל עם ישראל".