שוטרי תחנת גלילות זימנו אמש (ראשון) לחקירה תחת אזהרה שני חשודים במעורבות בתקיפתה של הדר מוכתר.

האירוע התרחש במוצאי שבת האחרון במהלך הפגנה בהרצליה, ולדברי מוכתר כלל אלימות פיזית קשה כלפיה וכלפי צוותה.

החשודים, תושבי הרצליה ותל אביב בשנות ה-70 לחייהם, נחקרו בחשד לתקיפה וגרימת נזק לציוד צילום והקלטה. בתום חקירתם וביצוע פעולות חקירה נוספות, שוחררו השניים בתנאים מגבילים.

מוכתר הגישה תלונה רשמית במשטרה מיד לאחר האירוע, ותיארה רגעים קשים של אלימות פיזית. "בחיים שלי לא חטפתי מכות כאלה - בעיטות, דחיפות, הפלות לרצפה. לא רק כלפיי, גם כלפי הצוות שלי", אמרה בסרטון שפרסמה מתוך תחנת המשטרה.

לדבריה, האלימות שחוותה בהפגנה חצתה קו אדום: "אני אומרת לכם, כל האלימות שאני חוטפת היום - זה עבר את הגבול. מה זה עבר את הגבול? אני רגילה שהמשטרה סוגרת את התלונות שלי ושסוגרים לי תיקים, ושערוצים 11, 12, ו-13 מתעלמים מהאלימות שאני עוברת".

היא הבהירה כי "הפעם אני לא אוותר, כי אלימות כזאת, אני אומרת לכם, בחיים שלי לא חוויתי. אני והצוות שלי חטפנו מכות רצח".