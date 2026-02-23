רגע מעצר החשודים דוברות המשטרה

שירות הביטחון הכללי ומשטרת ישראל סיכלו חוליה של מספר תושבי הצפון שתכננה לבצע פיגוע ירי בעיר כרמיאל נגד חיילים.

במסגרת הפעילות נעצרו ארבעה אזרחים ישראלים תושבי הגליל בחשד לקידום פעילות ביטחונית.

העצורים הם אחמד סרחאן, בן 19, מוחמד חליל, בן 18, ושני קטינים נוספים. החקירה התנהלה בשב"כ וביל"פ גליל במשטרת מחוז צפון.

במהלך החקירה עלה כי המעורבים קשרו קשר במטרה לבצע פיגוע בעיר כרמיאל נגד חיילים. עוד עלה כי חלקם התאמנו וקיבלו הדרכות לצורך מימוש הפיגוע.

בתום החקירה הודיעו הרשויות כי הבוקר יוגשו נגד הארבעה כתבי אישום על ידי פרקליטות מחוז חיפה.

בהודעה משותפת נמסר כי "שב"כ ומשטרת ישראל רואים בחומרה רבה כל מעורבות של אזרחי ישראל בפעילות שיש בה כדי לסכן את ביטחון המדינה ואזרחיה, וימשיכו לפעול בנחישות לאיתור וסיכול של פעילות מעין זו".

עוד נמסר כי "חקירת האירוע חשפה פעילות חמורה בה היו מעורבים תושבי הגליל, אזרחי מדינת ישראל, אשר קשרו קשר במטרה לממש פעילות ביטחונית חמורה נגד כוחות הביטחון".