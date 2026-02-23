ועדת הבריאות של הכנסת חשפה היום (שני) נתונים מדאיגים על איכות התוצרת החקלאית הנכנסת מהרשות הפלסטינית לישראל.

על פי הנתונים, כמעט כל מלפפון שני וכל עגבנייה שנייה נגועים בחומרי הדברה האסורים לשימוש, שעלולים לגרום למחלות קשות כגון סרטן ופרקינסון.

בדיון, בראשות ח"כ לימור סון הר מלך, עלה כי כ-15 אלף טון תוצרת חקלאית עוברים מדי שנה מהרשות לישראל. הנתונים מצביעים על עלייה מתמדת בשיעור החריגות, כאשר בין השנים 2015 ל-2022 אחוז הדגימות הנגועות עמד על 27%-40%.

נציגת משרד הבריאות, ד"ר זיוה חממא, הציגה נתונים מפורטים על רמת הזיהום בירקות. מלפפונים: 50% מהדגימות נמצאו נגועות. עגבניות: 49% מהדגימות נמצאו נגועות. פלפל חריף: 66% מהדגימות נמצאו נגועות.

ב-14% מהדגימות נמצא זרחן אורגני נוירוטוקסי, חומר הפוגע בהתפתחות עוברים ותינוקות ומעלה משמעותית את הסיכון לחלות בפרקינסון.

בנוסף, ב-13% מהתוצרת נמצא קוקטייל של יותר מחמישה חומרי הדברה שונים באותו ירק. חשיפה למזהמים אלו עלולה לגרום לפגיעה בכבד, בכליות ובמערכת העצבים.

בדיון נחשף כי למרות שהנהלים מחייבים את השהיית הסחורה עד לקבלת תוצאות מעבדה, בפועל התוצרת הופצה לשווקים באופן מיידי. התוצאה: עד שהמעבדות זיהו את הרעלים (כעבור מספר ימים), אלפי טונות של ירקות נגועים כבר נמכרו לצרכנים ונאכלו.

עמוס זוארס, מתאם בריאות איו"ש במשרד הבריאות, הודה כי הסיבה לאי-השהיית הסחורה הייתה עמדת המינהל האזרחי, שהעדיף לשמור על חיי המדף של הסחורה ועל הכלכלה הפלסטינית כדי למנוע תסיסה ביטחונית, על פני הגנה על בריאותם של אזרחי ישראל.

רק לאחר אירועי ה-7 באוקטובר, השתנתה התפיסה והוחלט כי בריאות הציבור תקבל קדימות, והחל מעוד שמונה חודשים תחל חובת השהיה של הסחורה עד קבלת תוצאות תקינות.

ח"כ עמית הלוי תקף בחריפות את משרדי הממשלה ואת המינהל האזרחי, וטען כי אזרחים חלו בסרטן במשך שנים בגלל המחדל הזה. הוא קרא לחולים לתבוע את הגורמים שנתנו את הפקודה להפיץ את הסחורה הנגועה. הלוי אף הזהיר כי קיימת עלייה חדה בהברחות תוצרת חקלאית שאינה מפוקחת כלל.

במשרד הבריאות ובמינהל האזרחי הודיעו על שורת צעדים שיינקטו בקרוב: הקמת רשימת חקלאים מורשים ממוחשבת, ביצוע בדיקות מקדימות בשטח (בשדות) עוד לפני המעבר לישראל, הגדלת תדירות הדיגום במעברים והטלת עיצומים כספיים כבדים על משווקים שיפרו את התקנות.

סון הר מלך חתמה את הדיון בקריאה לציבור להעדיף רכישת חקלאות ישראלית מפוקחת: "מרעילים אתכם. למרות 45% דגימות מורעלות בחומרים שגורמים לסרטן, פרקינסון, בסיכון לנשים בהריון, להתפתחות עוברים, לקשישים, לילדים, יש מי שמתעדף את הפרנסה לאויבינו, על פני בריאותם של אזרחי מדינת ישראל. אזרחי ישראל. אני קוראת לכם לבדוק את התוצרת החקלאית שלכם ולבדוק טוב מאיפה הגיעו הירקות והפירות שאתם מכניסים לצלחת שלכם. נכנסתי פסימית לדיון - ויצאתי פסימית הרבה יותר".