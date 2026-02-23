מנכ"ל ארגון 'אור לאחים', בנימין וולקן, פנה במכתב חריף להנהלת 'יד ושם' בדרישה להסיר ספרים נוצריים ומיסיונריים הנמכרים בחנות "סטימצקי" שבמתחם.

הפנייה הגיעה בעקבות תלונות של מבקרים במוזיאון, שטענו כי הופתעו לגלות ספרות נוצרית ומסיונרית במקום המוקדש לזכר קורבנות השואה.

במכתבו למנכ"ל המוזיאון, צביקה פייראיזן, הדגיש וולקן כי הימצאות ספרים אלו פוגעת בערכי המוסד ובאמון הציבור: "תופעה זו היא חוסר רגישות חמור, במיוחד לאור העובדה שמוזיאון יד ושם מוקדש לזכר קורבנות השואה ומסירות נפשם".

הארגון דרש להסיר את הספרים וטען כי אי-נקיטת פעולה תפגע במוניטין של המוסד הלאומי, "להסיר באופן מיידי את הספרים המיסיונריים מחנות המוזיאון, ולנקוט צעדים ברורים למניעת הישנות מקרים מסוג זה בעתיד".

בהנהלת המוזיאון דחו את הטענות בדבר פעילות מיסיונרית והסבירו את הרציונל מאחורי היצע הספרים בחנות: "מדובר בחנות מזכרות וספרים של זכיין חיצוני הפונה לתיירים ממגוון דתות. הזכיין מציע שלל פריטים, ביניהם כאלו הרלוונטיים למקום וכן פריטים רלוונטיים לקהל המבקר באתר. יש לציין כי אלו אינם כוללים ספרים מסיונריים".

עוד נמסר כי "ביד ושם מבקרים מאות אלפי תיירים בשנה. ומשכך, החנות משרתת גם את בני הדת הנוצרית המבקרים במקום".