הזמר החסידי שלום למר מניו יורק, מהבולטים במוזיקה החסידית, שחרר ביצוע לשיר "השיבנו" של הזמר הישראלי חנן בן ארי.

למר שיתף את עוקביו בתהליך שהוביל להקלטת השיר, שהפך לאחד הלהיטים באלבומו האחרון של חנן בן ארי: "מאז ששמעתי את השיר הזה באלבום החדש של חנן, הוא פשוט תקוע לי בראש", סיפר למר.

הניצוץ הסופי נדלק במהלך ביקורו של למר בישראל לפני מספר שבועות, אז ביצע את השיר לראשונה בהופעה חיה והרגיש את החיבור העמוק של הקהל ושל עצמו למילים, "התחברתי אליו עוד יותר".

בזמן שסופת שלג השתוללה בחוץ בניו יורק, למר מצא מקלט באולפן: "עם השלג שירד בחוץ ואין לי לאן ללכת, התגנבתי לאולפן כדי להקליט קאבר קצר. אולי ימי שלג הם לא כל כך גרועים אחרי הכל", שיתף.