לווייתן ממין ראשתן נפלט הבוקר (שלישי) לחוף זיקים, בשטח שמורת הטבע הימית ים שקמה. אביתר בן אבי, פקח היחידה הימית ברשות הטבע והגנים, מסר כי מדובר בפרט גדול וכי "ראיתי סנפיר ענק ונראה כי הוא אינו זז".

ד"ר דני מוריק ויאלי מבורך ממעבדת מוריס קאהן לחקר הים בבית הספר למדעי הים ע"ש ליאון צ'רני באוניברסיטת חיפה, ומתן בנדיקט מעמותת דלפיס עתידים לבצע נתיחה כדי לברר את נסיבות המוות.

ד"ר מיה אלסר מ"דלפיס" סיפרה כי מאז תחילת המחקר בישראל תועדו שמונה לווייתנים ממין זה שנפלטו לחופי הארץ, כולל המקרה הנוכחי.