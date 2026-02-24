ניסיון פיגוע דריסה במחסום המנהרות. מחבל הגיע עם רכב בצהריים (שלישי) למחסום וניסה לדרוס שוטרים שפעלו במקום.

הכוח המשטרתי ירה לעבר המחבל - אך הוא הצליח להימלט. אין נפגעים ישראלים. הערב הוא הסגיר עצמו לידי כוחות הביטחון והועבר לחקירה במחוז ש"י.

על פי הודעה משותפת לדובר צה"ל ודוברות המשטרה, במהלך האירוע זיהו שוטרי סיור מתחנת עציון במרחב יהודה רכב חשוד שנמלט מהמקום, תוך שפגע בניידת משטרה וסיכן את השוטרים בנקודה.

בעקבות האירוע פתחו כוחות הביטחון בפיקוד חטיבת עציון במרדף לאיתור החשוד. במסגרת פעילות של המנהל האזרחי וממת"ש מחוז ש"י, הסגיר החשוד עצמו לידי הכוחות ונעצר לחקירה. בשלב זה נבדקים כלל כיווני החקירה.

אתמול נפצע שוטר באורח קל כשמשאית התנגשה בכוח משטרתי שפעל במרחב צומת תפוח ונמלטה מהמקום. הוא טופל על ידי חובשים ופראמדיקים ופונה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה.

בהודעה שפורסמה מטעם המשטרה צוין כי "במהלך פעילות של שוטרי תחנת אריאל במחוז ש"י, פגעה משאית בניידת המשטרתית בצומת תפוח ובמספר כלי רכב בעת ששהו בצומת, ונהג המשאית החל במנוסה.

השוטרים ביצעו מרדף אחר הנהג, זה נעצר על ידם יחד עם חשוד נוסף ובבדיקתם התברר כי הנהג היה שרוי תחת השפעת אלכוהול. השניים, תושבי אל-מוע'ייר בשנות ה-20 וה-30 לחייהם הועברו לחקירה בתחנת המשטרה".

חקירת נסיבות המקרה נמשכת במעורבות היחידה ללוחמה בפשיעה במרחב שומרון יחד עם חוקרי הפח"ע והמודיעין של היחידה המרכזית במחוז ש"י.