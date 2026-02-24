הכתב המדיני של חדשות 12, ירון אברהם, יצא במתקפה נגד ערוץ 14 בעקבות ריאיון שעורר סערה בתוכנית "הפטריוטים", במהלכו נציגת ארגון "נשות לוחמים למען קדושת המחנה" כינתה את שילוב הנשים בצה"ל "טומאה ופריצות".

אברהם פרסם בחשבון האינסטגרם שלו תגובה חריפה לתוכן וכתב: "הערוץ הזה הורס אותנו מבפנים. מבחינתם שנחזור לחושך".

המתקפה של אברהם התייחסה לדבריה של כלילה כלפון, נציגת ארגון "נשות לוחמים למען קדושת המחנה", שהתארחה בתוכנית "הפטריוטים".

כלפון הציגה עמדה נחרצת נגד שילוב נשים בצבא, "כשיש טומאה במחנה אין ניצחון", אמרה, "שילוב של נשים וגברים זה טומאה".

"אישה בתוך נמר בעזה זה פריצות, זה לא דבר שהוא עובר על סדר היום מבחינתנו", הוסיפה כלפון. בהמשך אמרה כי הדבר "פוגע במחנה שלנו, זה פוגע במקצועיות שלנו".