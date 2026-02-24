הפיצוץ לזכר הלל ויגל צילום: באדיבות המצלם

לוחם צה"ל, בן דודם של האחים הלל ויגל יניב שנרצחו בפיגוע בחווארה לפני שלוש שנים, הקדיש את השמדת פיר מנהרה בצפון רצועת עזה לזכרם.

האירוע התרחש במהלך פעילות מבצעית אינטנסיבית של כוחות צה"ל ברצועת עזה,

הורי האחים, אסתי ושלום יניב, הגיבו למחווה בשיחה עם ערוץ 7, תוך שהם קושרים בין האובדן האישי שלהם לבין המערכה הלאומית הרחבה מאז ה-7 באוקטובר.

"מאז הפיגוע שאיבדנו בו את בנינו היקרים עם ישראל נמצא בתהליך מדהים", אמרו ההורים יניב. "מאז שמחת תורה שנטבחו הטובים שבטובים, שחלקם נמצאים באותה חלקה שבה קבורים הלל ויגל, אנחנו מרגישים שעם ישראל רוצה לנצח ורוצה להביס את האויב".

עוד הוסיפו ההורים והודו לכוחות הביטחון, "תודה לחיילי צה"ל שביום הקשה שלנו הקדישו חלק קטן מהכרעת האויב לזכרם של הלל ויגל האוהבים".