אלוף (מיל') אליעזר צ'ייני מרום, לשעבר מפקד חיל הים, העריך הבוקר (רביעי) ברדיו 103fm כי ארצות הברית מתקרבת לפעולה באיראן. לדבריו, סבב המשא ומתן שעתיד להתקיים מחר בשווייץ הוא קריטי ועשוי להיות ההזדמנות האחרונה לפתרון דיפלומטי.

"טראמפ כן ואומר בצורה מפורשת: 'אני רוצה דיפלומטיה, אבל אל תעמידו אותנו למבחן. לכם לא יהיה נשק גרעיני וגם לא טילים שיאיימו על אירופה ועל אמריקה'", אמר מרום, והוסיף, "שמענו את המילים האלה בעבר גם במקומות אחרים".

הוא סבור כי סבב המשא ומתן שעתיד להתקיים מחר בשווייץ קריטי. "מחר הם אמורים להיפגש, וזו לפי הבנתי ההזדמנות האחרונה להגיע לפתרון דיפלומטי, ואני לא חושב שהאיראנים מסוגלים לזה. לכן כל הסימנים מראים שאנחנו מתקרבים לעימות והוא קרוב מאוד".

לדבריו, עגינת נושאת המטוסים פורד בנמל כרתים נושאת מסר ברור. "היא כאילו נעצרה בשליש האחרון של הדרך. תוך חצי יממה היא יכולה להגיע לטווח פעולה, לצאת משם ולנסוע לכיוון המרחב שבו היא תפעל. הוא אומר להם: 'חבר'ה: הבאתי את הדבר המפלצתי עד לפה - אבל אני נותן לכם צ'אנס'. לפי כל הסימנים, אנחנו מתקרבים לפעולה אמריקנית, ואפילו לפעולה ישראלית-אמריקנית".

בהתייחסו לנחיתת מטוסי F22 בישראל אמר כי מדובר בהתפתחות חריגה. "זה מטוס שהאמריקנים לא מכרו למדינות אחרות. אני מבין מהסיפור הזה שייתכן שיש בתוכנית האמריקנית שיתוף פעולה ישראלי-אמריקני, ושמטוסים אמריקניים וישראלים ימריאו לפעילות באיראן. האמריקנים צריכים לתקוף את מטרות השלטון ולעורר את המהפכה מחדש, ואנחנו כאקט הגנתי צריכים לתקוף את מערך הטילים הבליסטיים כדי שיהיה קשה מאוד לשגר אלינו טילים, ולאחר מכן להרוס את תשתית הטילים הבליסטיים".

מרום הוסיף כי "זה בכלל אקט הגנתי - אנחנו לא תוקפים את איראן, אנחנו חייבים לתקוף את המשגרים. ההגנה שלנו בנויה גם מהתקפה וגם מהגנה".

הוא נשאל מדוע ארצות הברית הגדולה זקוקה בכלל לסיוע מצה"ל? "היעילות הישראלית במלחמת 12 הימים הוכיחה שיש לנו יכולת לאסוף מודיעין עם מערכות המודיעין שלנו, ובזמן קצר מאוד להעביר אותו לאמצעי תקיפה ולתקוף משגרים שנמצאים בכל רחבי איראן. אני לא מומחה בתחום הזה, אבל ככה זה נראה - האמריקנים הביאו לפה מטוסים שיוכלו לטוס ביחד עם מטוסי חיל האוויר, לעשות שיתוף פעולה מעל איראן". אם דבר כזה יצא אל הפועל, הוא יקרה לראשונה: "זה דבר שלא קרה מעולם, וזה אירוע מאוד נדיר ומאוד מעניין. אם זה יקרה, זה ימחיש את שיתוף הפעולה שהגיע לממדים שלא היו מעולם".

בהמשך נדרש מרום להתנגדויות שמצפות לטראמפ מבית. "רוב האמריקנים לא רוצים תקיפה - גם הדמוקרטים, וגם בקרב ה-MAGA בתוך המפלגה הרפובליקנית. מצד שני הוא הגיע לנקודה שבה אם הוא לא יעשה את זה, האיראנים ימשיכו להעשיר אורניום ומצבו יהיה קשה מאוד".

הוא הסביר כי ארצות הברית לא יכולה לקבל את ההצעה האיראנית לדלל את רמת האורניום שכבר נמצא בשטחה, משום שהוא יצריך פעולות נוספות שרק יסייעו להם בפרויקט הגרעין.