אחרי שנים של נתק וחסימות הדדיות ברשתות החברתיות, נפגשו העיתונאי עקיבא נוביק ומגיש ערוץ 14 שמעון ריקלין לשיחה באולפן הפודקאסט "הצייצנים" של ערוץ משב.

במהלך הפרק שוחחו השניים על החברות שהתפרקה, המחלוקות האידיאולוגיות והגבולות של השיח הציבורי.

"האמת שהופתעתי כששמעון ריקלין הסכים לבוא", אמר נוביק, "אחרי הכול, חסמנו אחד את השני לפני שנים, לא החלפנו מילה ואנחנו לא יכולים אפילו להגיב זה לזה".

השניים היו בעבר חלק מחבורה מגובשת של עיתונאים. "היינו חברים טובים בעבר", שיתף נוביק, "אכלנו דברים טובים, שתינו, ואף רקדנו בשוק יחד עם חנוך דאום, ג'וש בריינר, ינון מגל ועמית סגל - הרכב שמרגיש כיום כמעט דמיוני".

הנתק בין השניים, כפי שעולה מהריאיון פנים אל פנים, התרחש סביב שבר עמוק הנוגע לשאלות יסוד של מהי עיתונות ומהו תפקידה במדינת ישראל כיום.

הפרק שודר במסגרת סדרת "הצייצנים" שמוביל נוביק בערוץ משב, מבית ארגון רבני צהר, המבקשת לבחון את הקיטוב הציבורי ולייצר שיח ישיר גם בין יריבים אידיאולוגיים, "השיחה עם שמעון גרמה לי לפרקים, וכנראה גם לו, לתהות אם זו אכן משימה אפשרית".