ח"כ דוד ביטן, ממובילי "המרד" הפנימי בליכוד נגד צו המע"מ, התייצב הבוקר (רביעי) לריאיון לוחמני בתוכנית "סדר יום" בכאן רשת ב'.

ביטן, שהוביל את הפלת צו המע"מ של שר האוצר בצלאל סמוטריץ', לא חסך בביקורת על התנהלות הקואליציה ועל שותפיו למפלגה.

הוא הסביר את התנגדותו לצו המע"מ, וטען כי מדובר במהלך פוליטי שפוגע בכלכלה: "סמוטריץ' כנראה חושב שהוא טראמפ, אז זה לא המצב. אין לו סמכויות בלתי מוגבלות. שלוש שנים וחצי הוא לא עשה כלום בנושא יוקר המחייה ועכשיו פתאום חודשיים-שלושה לפני בחירות הוא הולך על הטיקט הזה".

הוא הדגיש כי הצו היה פוגע אנושות בעסקים הקטנים, המהווים את "המנוע של העובדים במדינת ישראל", ולכן חובתו הייתה להפילו.

בהמשך הגיב למתקפות עליו מתוך הליכוד, ובמיוחד לדבריו של שר התקשורת שלמה קרעי שכינה אותו "כאב הראש של הליכוד". ביטן הגיב: "כאב הראש האמיתי של הליכוד זה דווקא שר תקשורת שהגיע אלינו מש"ס ובעצם הוא לא ליכודניק אמיתי".

קרעי הגיב לדברים ותקף: "ליכודניק אמיתי לא מצביע נגד הליכוד, לא מצביע נגד ראש הממשלה נתניהו, ובוודאי שלא גורר אותו ערב עימות מול איראן למשבר פוליטי".

הוא הוסיף: "ליכודניק אמיתי לא משתף פעולה עם השמאל כדי לטרפד רפורמות ימין, בכלכלה, במשפט ובתקשורת, לא קובר חוקי ימין בוועדה שלו, ולא מפיל יוזמות של הליכוד והקואליציה שהוא נבחר מטעמן. מי שמדבר, הולך ומתנהל כמו אופוזיציה - הוא אופוזיציה. מי שמכשיל מדיניות ימין - פועל נגד בוחרי הימין".

לסיום תקף: "ליכודניק אמיתי לא גורם לכאבי ראש כרוניים לליכוד, לקואליציה ולראש הממשלה. דוד ביטן הוא אופוזיציה על מלא. ליכוד בתחפושת. פייק ליכודניק".