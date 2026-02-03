עימות חריג נרשם הערב (שלישי) במסדרונות הכנסת בין חבר הכנסת דוד ביטן מהליכוד שהתעמת עם נבו כץ, יועצו של ראש הממשלה בנימין נתניהו.

העימות פרץ בסמוך לדיון בוועדת הכנסת, שעסקה בפיצול חוק ההסדרים וברפורמת החלב שמוביל שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. חילופי הדברים בין השניים היו קולניים.

בתיעוד שפורסם מהרגעים הסוערים, נראים אנשי צוות ועובדי הכנסת מנסים למנוע מהאירוע להידרדר עוד יותר.

במהלך העימות נשמע ביטן זועק לעבר כץ, "מי זה סמוטריץ' בכלל? הוא לא עובר את אחוז החסימה. פוגעים בציבור שלנו בגלל סמוטריץ'".

כץ הגיב לו: "אתה לא תעשה פה מה שאתה רוצה. אתה לא תלך נגד ראש הממשלה. אתה לא תשכנע ח"כים נגד הרפורמה".

העימות בין השניים נסוב סביב קידום הרפורמה במשק החלב, שמטרתה להוזיל את מחירי מוצרי החלב בישראל.

ברקע הדיונים, הכריז היום ארגון יצרני החלב על עצירת אספקת החלב למחלבות, במחאה על קידום המהלך. לדברי הארגון, ההשפעה עשויה להיות מורגשת כבר בימים הקרובים. בעקבות המחאה, כמה מרשתות השיווק החלו הבוקר להגביל את רכישת מוצרי החלב, מחשש למחסור.

סמוטריץ' מנגד תקף אתמול את מה שכינה "קרטלי החלב", והאשים את המחלבות באיומים חסרי בסיס. הוא הציג נתונים שלפיהם שלוש מחלבות בלבד, תנובה, טרה ושטראוס, שולטות ב-85% מהשוק.