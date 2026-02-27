ערוץ 7בארץברית בגיל 39, אהבת השם בזירה וההצעה לעמית סגל: החידון השבועיברית בגיל 39, אהבת השם בזירה וההצעה לעמית סגל: החידון השבועיברית מילה בגיל 39, השיר שליווה כניסה דרמטית לזירה, המקום שהוצע לעמית סגל בליכוד ומילים בעברית שנשמעו מפי ראש ממשלת הודו. החידון השבועי שבודק עד כמה עקבתם אחרי הכותרות.רפאל לויי' באדר תשפ"ו 27.02.26, 9:14חידוןטריוויהנרנדרה מודיאהבת השם גורדוןעוד באותו נושא:קראתם השבוע ערוץ 7? בואו לבדוק את עצמכםארבל נוף הגליל זכה בגמר חידון מורשת בגיןמי מתח ביקורת על ההסדר והשירות הלאומי?החידון שמשגע את הנדל"ניסטיםמצאתם טעות או פרסומת לא ראויה? דווחו לנו