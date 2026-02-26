אירועים פליליים שסוכלו לאחרונה בגזרת חוות "חסד עולם" בבנימין מדגישים את תפקידן של החוות החקלאיות במניעת פשיעה ובשמירה על המרחב.

בחווה, הממוקמת סמוך למעבר רנטיס ולאורך ציר 446, מדווחים על שני מקרים שאירעו בימים האחרונים.

באחד הלילות זיהו נערים המתגוררים ועובדים במקום אופנוע חשוד המתקרב לשטח החווה. הם יצאו לעברו באמצעות רכב שטח שקיבלה החווה מהחטיבה להתיישבות.

כאשר הרוכב הבחין בשער החסום בכניסה, נטש את האופנוע ונמלט, ובהמשך התברר כי מדובר באופנוע טימאקס 500 חדש שנגנב באותו ערב מעובד עיריית רחובות והושב לבעליו.

במקרה נוסף זוהה רכב חשוד סמוך לכניסה לחווה ובו שמונה ערבים. הנערים עיכבו אותם והזעיקו את כוחות צה"ל והמשטרה, ובהמשך התברר כי מדובר בעסקת סמים שהתכוונו לבצע באזור.

חוות חסד עולם, בבעלותו של אוריה טיירי, מהווה חלק משדרה של חוות לאורך כביש 446, מול שוהם, מודיעין ומרכז הארץ. לדברי גורמים במקום, החוות באזור מסכלות באופן תדיר ניסיונות שוד, גניבות רכבים ועסקאות סמים ומהוות חיץ ביטחוני למרחב.

טיירי אמר, "אנחנו נמצאים כאן כדי לשמור על הקרקע ועל הביטחון. הנוכחות בשטח מונעת גניבות ומבריחה עבריינים. רואים פעם אחר פעם כמה עצם האחיזה במקום משנה את המציאות. מעבר לעשייה החקלאית והביטחונית, החוות תופסות את המרחב ונותנות מענה גם בפשיעה המשתוללת".

ראש מועצת בנימין ויו"ר מועצת יש"ע, ישראל גנץ, אמר, "החוות הן נכס אסטרטגי למדינת ישראל. הן שומרות על אדמות המדינה, מחזקות את ההתיישבות ומהוות חגורת ביטחון אזרחית שמגינה גם על תושבי המרכז. האירועים האחרונים הם הוכחה נוספת לכך שההתיישבות אינה רק ערך ציוני אלא מרכיב מרכזי בביטחון ובמאבק בפשיעה. אני מבקש להודות לחטיבה להתיישבות ולשרת ההתיישבות אורית סטרוק על השותפות והסיוע לחיזוק החוות, שמאפשרים את העשייה החשובה הזו בשטח".