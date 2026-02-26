אמונה חיראק פקדה היום (חמישי) את קברו של בעלה, סמל יוסף יהודה חיראק ז"ל בבית העלמין הצבאי הר הרצל, יחד עם בנם התינוק, מבשר טוב.

הבן נולד בחודש שעבר, חודשים ספורים לאחר שיוסף יהודה נפל בקרבות ברצועת עזה, מבלי שזכה להכירו.

יוסף יהודה ז"ל, לוחם בגדוד ההנדסה 601 של עוצבת "עקבות הברזל" (401), נפל בקרב בעזה כשהוא בן 22 בלבד.

בני הזוג הספיקו להיות נשואים שבעה חודשים בלבד עד היום המר. יוסף יהודה, תושב היישוב חרשה שבבנימין, הותיר אחריו הורים ושלוש אחיות.

בנו, שנולד לאחר נפילתו, זכה לשם בעל משמעות עמוקה - מבשר טוב.

עם הולדת הבן, פרסמה אמונה הודעה, בה בחרה להתמקד בהודיה למרות האובדן הכבד: "בשמחה והודיה עצומה, מתוך תפילה לשמחת עולם, לגאולה השלימה, שמחים לבשר שזכינו בבן זכר לעם ישראל".

אמונה בחרה לחתום את ההודעה בשמות של שניהם: "תודה לה' יתברך על מתנה כל כך מתוקה! יוסף יהודה ואמונה". אמונה היא בתו של יהודה אליהו, מנכ"ל מינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון.