עוף בפפריקה הוא קלאסיקה ישראלית שכולם מכירים - אך הגרסה הזו של השף הצעיר נתנאל שפיגל משדרגת אותו לרמה אחרת לגמרי.

בצל מקורמל, פפריקה מתוקה ומעושנת, נגיעת חומץ בלסמי ועוף צרוב לצבע זהוב - כל אלה מתחברים לרוטב עמוק ומוקפד.

לצד העוף מוגשים ניוקי תפוחי אדמה ביתיים, רכים כענן, שסופגים את הרוטב ומשלימים את המנה לכדי שלמות. זה לא עוד "עוף ותפוחי אדמה" - זו חוויה קולינרית שתחזרו אליה שוב ושוב.



מצרכים לעוף

עוף: ¾ כרעיים מחולקות, קרות.

ירקות: 1 בצל לבן פרוס דק, 4 שיני שום פרוסות, 1 פלפל אדום ו-1 פלפל צהוב חתוכים לרצועות.

תיבול: 2 כפות (שטוחות) פפריקה מתוקה, 2 כפות (שטוחות) פפריקה מעושנת, מלח ופלפל לפי הטעם, חופן קטן של גרגירי כוסברה (אופציונלי).

נוזלים: כ-20 מ"ל חומץ בלסמי, כרבע כוס שמן זית איכותי, ציר עוף או מים (עד שליש גובה העוף).



מצרכים לניוקי

500 גרם תפוחי אדמה מבושלים ומקולפים.

120 גרם קמח לבן.

מלח לפי הטעם.

אופציונלי: קמצוץ אגוז מוסקט ופלפל לבן טחון.



אופן הכנת העוף

קרמול: מחממים מעט שמן זית בקלחת ומטגנים את הבצל על אש בינונית עד לקבלת גוון זהוב-מקורמל.

הוספת ירקות: מוסיפים את השום ומטגנים כדקה נוספת. מוסיפים את רצועות הפלפלים וממשיכים בטיגון כשתי דקות נוספות.

פתיחת תבלינים: מוסיפים את הפפריקה ושאר התבלינים. מערבבים היטב ומוסיפים מעט שמן זית נוסף כדי "לפתוח" את טעמי הפפריקה ולמנוע ממנה להישרף.

צריבת העוף: מניחים את העוף (כשהעור כלפי מטה) וצורבים עד לקבלת צבע יפה, לאחר מכן הופכים לצד השני.

בישול: מוסיפים ציר עוף או מים עד שליש גובה העוף ומערבבים קלות. מוסיפים את החומץ הבלסמי, טועמים ומתקנים תיבול.

סיום: מכסים את הסיר ומבשלים על אש נמוכה כ-35-45 דקות, עד שהעוף רך ומגיע לטמפרטורה פנימית של 85 מעלות.



אופן הכנת הניוקי

בישול: חותכים את תפוחי האדמה לקוביות שוות. מתחילים בבישול במים קרים (לשמירה על הצורה) עד לריכוך מלא.

ייבוש ומעיכה: מסננים את המים, מייבשים את תפוחי האדמה היטב, מועכים לפירה חלק ומניחים על משטח עבודה.

יצירת הבצק: מטמיעים את הקמח בתוך הפירה עד לקבלת בצק אחיד. (טיפ: לניוקי רכים - הימנעו מעודף קמח; לניוקי יציבים - הוסיפו קמח בהדרגה).

עיצוב: יוצרים "נקניקים" על משטח מקומח וחותכים לגודל הרצוי. מניחים בקערה מקומחת למניעת הדבקה.

בישול הניוקי: מבשלים בסיר עם מים רותחים ומומלחים עד שהניוקי צפים. מסננים ומעבירים לכלי עם מעט שמן.

מסננים מעט מרוטב העוף לקלחת קטנה ומצמצמים אותו יחד עם הניוקי (ניתן להסמיך מעט עם קורנפלור במקום צמצום). מסדרים בצלחת, מניחים את העוף מעל ומגישים מיד.



ספרו לנו איך יצא לכם וצרפו תמונה! מבין השולחים נבחר זוכה (או שניים) שיזכו בארוחה זוגית, מתנת מדור האוכל של ערוץ 7.