שר האוצר בצלאל סמוטריץ' כינס הערב (מוצאי שבת) ישיבת הנהלה מקוונת של משרד האוצר לצורך היערכות למתן מענה רוחבי לכל תרחיש. הישיבה התקיימה בהובלתו, על רקע המערכה המתנהלת, ומתמקדת בתמיכה בתפקוד מערכות המדינה בחזית ובעורף.

במשרד האוצר נמסר כי המשרד ערוך באופן מלא למצב וימשיך לתמוך ככל שיידרש להצלחת המערכה הלאומית החשובה. עוד צוין כי כפי שנעשה בעבר, יידע המשרד להעניק מעטפת כלכלית מתאימה לעסקים ולעובדים ברחבי הארץ וכן למשרדי הממשלה בהתאם להתפתחויות.

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' אמר, "יצאנו למלחמה היסטורית קיומית. זהו מהלך שאנחנו מכינים תקופה ארוכה בתיאום הדוק וחסר תקדים עם הבית הלבן. המטרה המרכזית היא ליצור את התנאים האפשריים להפלת המשטר האיראני".

עוד הוסיף השר, "כשר האוצר וכחבר בקבינט המדיני בטחוני אני אומר באופן ברור כי המערכה אליה יצאנו חיונית להמשך קיומה של מדינת ישראל וכן לשגשוגה הכלכלי. הצלחת המערכה וריסוק הציר השיעי יעמיד את מדינת ישראל בפני עידן חדש של צמיחה ושגשוג לאומי. בע"ה נעשה ונצליח, בימים ההם בזמן הזה".