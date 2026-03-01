השר עמיחי אליהו בזירת האסון ערוץ 7

השר עמיחי אליהו התראיין לערוץ 7 מזירת נפילת הטיל בבית שמש, שבה נרצחו תשעה בני אדם ועשרות נפצעו. בדבריו התייחס לאירוע הקשה, למערכה מול איראן ולהתפתחויות האחרונות בזירה האזורית.

לדבריו, לצד הכאב העמוק על האובדן והפגיעה באזרחים, קיימת תחושת סיפוק נוכח הפגיעה בהנהגה האיראנית, שלטענתו פעלה במשך עשורים לקידום טרור ופגיעה בישראל. הוא ציין כי ישראל הוכיחה לעולם את הדרך הנכונה בהתמודדות עם גורמים קיצוניים המאיימים עליה.

השר העריך כי אילולא פעולות הסיכול שבוצעו, האיום היה עלול להיות חמור בהרבה, לרבות בתחום הטילים והיכולות האסטרטגיות. הוא הודה על מה שכינה ניסים וסיוע משמעותי, והדגיש כי ישראל פועלת בגאווה ובנחישות להרחיק את האיום.

בהתייחס לשאלה האם ידע מראש על פתיחת המערכה יחד עם ארצות הברית, אמר כי לא היה שותף למידע מוקדם, וציין כי רק מעטים ידעו על כך. לדבריו, הדבר מעיד על מקצועיות הדרג המדיני והביטחוני.

עוד הוסיף כי סבר שלא יהיה מנוס מפעולה צבאית, והביע ביקורת על החלטות עבר שלטענתו עיכבו את התקיפה בשנים קודמות. לדבריו, אילו הייתה מתקבלת החלטה מוקדמת יותר, מצבה של ישראל כיום היה טוב יותר.

השר העריך כי המערכה צפויה להיות קצרה ולהימשך ימים, והביע תקווה לשינוי שלטוני באיראן. לדבריו, ישראל פועלת בגיבוי מעצמות, ובראשן ארצות הברית, וכי הפעם היא מובילה את המהלך ולא נמנעת מתגובה.