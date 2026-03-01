סא"ל ע', מפקד טייסת 107 צילום: דובר צה"ל

סא"ל ע', מפקד טייסת 107, שהוביל תקיפות באיראן מתאר את התחושות במהלך ביצוע המשימה שהוטלה עליו.

"בכל גיחה שאנו טסים מזרחה, כל תקיפת מטרה בהתקפה או עירות מטרה בהגנה, אנו יודעים שמשימתנו חשובה ומפחיתה את האיום עליכם, אזרחי ישראל. נמשיך ונפעל למגר כל איום, בכל מקום, בזמן בו נידרש", אמר ע'.

תיעוד: מטוסי קרב בדרך לאיראן צילום: דובר צה"ל

בשעות האחרונות, מטוסי חיל האוויר פועלים בעליונות אווירית בשמי טהרן, תוקפים ומשמידים מטרות רבות.

בין המטרות שהותקפו: משגרי טילים בליסטיים, מפקדות, מערכות הגנה איראניות ומפקדות של משטר הטרור האיראני.

במקביל מערכי ההגנה האווירית והבקרה עם מטוסי ומסוקי הקרב של חיל האוויר, יירטו בהצלחה מתחילת המבצע יותר מ-50 כלי טיס בלתי מאויישים ששוגרו מאיראן לשטח מדינת ישראל.