שוק הנדל"ן בירושלים מפתח מוצר חדש: דירה שהיא "כשרה מהיסוד". לא עוד תו כשרות שמודבק על דלת המטבח לאחר שהבנייה הסתיימה - אלא תכנון הלכתי-הנדסי מקיף שמשולב בפרויקט כבר ברגע שהאדריכל פותח את קובץ ה-CAD.

השבוע התכנסו בכירי ארבע מחברות הנדל"ן המובילות בעיר - בינגו נדל"ן, אקה נדל"ן, חוצות ירושלים וטרא נדל"ן - למפגש אסטרטגי במכון המדעי-טכנולוגי להלכה.

על השולחן: אימוץ מודל עבודה אחיד שבו כל מערכות הבניין מתוכננות מראש בהתאם לדרישות ההלכה המחמירות - ולא מותאמות בדיעבד, כשהתיקונים כבר עולים פי כמה.

הרציונל פשוט. ביקוש הרוכשים החרדים והדתיים לדירות יוקרה בירושלים - הן מקומיים והן יהודים מהתפוצות - גדל בעקביות.

רוכש זה מוכן לשלם פרמיה משמעותית, אך דורש ודאות הלכתית מוחלטת: ממעלית השבת ועד למערכת הביוב, ממצלמות האבטחה ועד לתשתיות המטבח. חברה שתוכל להציג תו "כשרות הנדסית" מגובה ומאומת מראש - מקבלת יתרון תחרותי ממשי על פני מתחרות שמטפלות בנושא רק כשהרוכש כבר שואל שאלות.

"הרוכש הירושלמי מחפש איכות בנייה אירופאית, אבל אינו מוכן להתפשר על פרט הלכתי אחד", אמרו נציגי החברות במפגש. "הליווי נותן לנו גושפנקה מקצועית שהופכת לנכס שיווקי של ממש".

צוות הרבנים והמהנדסים של המכון עובר על כל שכבות הפרויקט: מערכות חשמל, מים ואינסטלציה, מיזוג וחימום, מעליות, מנעולים חכמים, אינטרקום, מצלמות אבטחה וחיישנים - וכן תשתיות הדירה הפרטית, כולל טכנולוגיות הבית החכם ותכנון המטבחים. כל אלה נבחנים ומותאמים לדרישות ההלכה עוד בשלב השרטוטים, לפני שנמחץ מסמר אחד.

בסיום המפגש הוחלט על המשך עבודה שוטפת מול צוותי התכנון והאדריכלים של הפרויקטים. אם המודל יוכיח את עצמו, סביר שהוא יאומץ גם מחוץ לירושלים.