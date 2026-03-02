משרד התחבורה הודיע הערב (שני) כי הרכבת הקלה בירושלים תשוב לפעול החל ממחר במתכונת חירום, בהתאם להנחיות פיקוד העורף.

ההחלטה התקבלה בהנחיית שרת התחבורה מירי רגב, בשיתוף הרשות הארצית לתחבורה ציבורית, והופנתה לחברת כפיר המפעילה את הקו. מטרת המהלך היא לשמור על רציפות תפקודית ולהעניק מענה תחבורתי לעובדים חיוניים.

במסגרת המתכונת המצומצמת תפעל הרכבת בין השעות 05:15 בבוקר ועד 22:00 בלילה.

במשרד התחבורה הדגישו כי הפעלת הרכבת נעשית בהתאם לתמונת המצב ולהנחיות פיקוד העורף, וככל שיחולו שינויים תצא הודעה מעודכנת.

במקביל נמסר כי התחבורה הציבורית ברחבי הארץ ממשיכה לפעול במתכונת חירום ובהתאם להנחיות הביטחוניות. היקף פעילות קווי האוטובוסים עומד על כ-45% מהפעילות הסדירה.

רכבת ישראל פועלת ממוקדים מרוכזים המותאמים למצב החירום. מרכזי השירות "על הקו" סגורים ברחבי הארץ.

בפורים (שלישי) ובשושן פורים (רביעי) תפעל התחבורה הציבורית במתכונת חירום של 45% בלבד, ללא תגבורים וללא קווים ייעודיים לחג. הקווים הפעילים יופעלו במסלולים הרגילים.

במשרד התחבורה קראו לציבור להישמע להנחיות פיקוד העורף ולהימנע מנסיעות שאינן הכרחיות, והמליצו להתעדכן טרם היציאה לדרך באמצעות אפליקציות ואתרי המידע ומוקדי השירות של מפעילי התחבורה הציבורית.