ראש עיריית בית שמש שמואל גרינברג ספד בהלוויית הנער גבריאל ברוך רווח הי"ד, שנהרג בפגיעת הטיל האיראני בעיר, וקרא לתושבים להתחזק ולהתלכד יחד.

"כארי נשאג מול כל אויבינו. לא תנצחו אותנו. לא תנצחו אותנו", פתח גרינברג. ראש העיר המשיך: "ברגעים הקשים אנחנו כותבים את מגילת בית שמש. ילדינו יספרו יום אחד על בית שמש שעמדה יחד בשעתה הקשה הזו. מתוך השבר נמצא את הכוח לקום, מתוך הכאב עוד נצמח ונגדל".

הוא הוסיף כי "החודש הזה יהפוך לכולנו מאבל לשמחה ומאבל ליום טוב", והביע תנחומים למשפחת רווח בשם כל תושבי העיר.

"אנו נושאים תפילה: ראה את בניך, אלה שיקדשו את שמם במותם. ראה את אהבתם זה לזה, את מסירות נפשם", אמר ראש העיר. "תן בליבנו אמונה וביטחון, הגן על חיילינו, והפל את מלכות הרשע, מלכות פרס באיראן, חתם.

באסון נרצחו תשעה בני אדם והוא התרחש כשטיל איראני פגע פגיעה ישירה של טיל במקלט ציבורי בבית כנסת בעיר. מפקד מחוז ירושלים אבשלום פלד העריך כי חלק מההרוגים שהו במקלט ובפיקוד העורף בודקים אם הוא היה תקין.

הרוגים אחרים שהו במבנים סמוכים בעת הפגיעה. צה"ל מסר כי בדיקה העלתה שההתרעה הופעלה כסדרה לפני הנפילה.

60 בני אדם נפצעו מפגיעת הטיל, שלושה מהם באורח קשה, בהם ילדה. חמישה נפצעו באורח בינוני, בהם שני ילדים, אחד מהם בן ארבע. היתר, חלקם ילדים, נפצעו באורח קל.