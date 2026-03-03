בכירים בליכוד טוענים כי ראש הממשלה בנימין נתניהו מתכנן לפעול להקדמת הבחירות לחודש יוני, אם המערכה מול איראן תסתיים בהצלחה, כך מדווח הבוקר (שלישי) העיתון "ידיעות אחרונות".

לדברי הבכירים, מטרת המהלך היא לנצל את המומנטום סביב המלחמה עם איראן, ולנסות לדחוק סוגיות פוליטיות אחרות לטובת הישגי המערכה.

עם זאת, הם מציינים, כי השיח בנושא מתנהל על האש נמוכה משום שראש הממשלה אינו מעוניין שתדבק בו הטענה ששיקולים פוליטיים מנחים את המלחמה נגד איראן. לדברי הבכירים - יש סבירות גבוהה - שצילומים של נתניהו מסייר במוקדי נפילות ישולבו בקמפיין הבחירות הבא.

על פי ההערכות התאריך שאליו מכוון ראש הממשלה הוא סוף חודש יוני. כך, אם יחליט להקדים את הבחירות מיד בתום המלחמה, ייערכו בחירות בזק ביוני אחרי שנשיא ארה"ב דונלד טראמפ יתארח בישראל ביום העצמאות ויקבל את פרס ישראל בירושלים.