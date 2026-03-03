הזמר משה פרץ משחרר סינגל חדש בשם "יש על מי לסמוך", מתוך אלבומו "ימים טובים". השיר יוצא לאור בעיצומו של מבצע "שאגת הארי".

את המילים והלחן יצר פרץ יחד עם אבי "פאנל" כהן, יוחאי אדרי ולידור זירק. לדבריו, הבחירה להוציא את השיר דווקא כעת, על רקע התקופה הביטחונית המורכבת, נעשתה מתוך רצון להעביר מסר של חיזוק ואמונה.

השיר עוסק בתחושת חוסר השליטה ובקבלה כי "לא הכל בידיים שלי, לא הכל צריך תשובה", ומדגיש את הצורך באמון גם כשאין ודאות.

בפזמון חוזר המסר המרכזי, "יש על מי לסמוך, גם כשאין לי שום שליטה, גם כשלא מבין אני הולך באמונה".

במילות השיר משלב פרץ התבוננות אישית לצד מסר כללי של עידוד, תוך הדגשה כי לעיתים לא כל שאלה זקוקה לפתרון, וכי עצם האמונה והאנושיות הן הבסיס להתמודדות עם מציאות מורכבת.