קהילת כפר עזה החליטה היום (רביעי) בהצבעה על פינוי שכונת הדור הצעיר והעתקה חלקית של בתים לשטח סמוך לקיבוץ.

70% מתוך כ-300 חברי הקיבוץ תמכו בחלופה הכוללת הריסת מרבית הבתים והעתקת חלקם לאזור שבו יוקם מרכז הנצחה ומורשת פתוח למבקרים, ללא הותרת בתי עדות בשטח הקיבוץ.

שכונת הדור הצעיר נחשבת לאחת העדויות הקשות מהטבח ב-7 באוקטובר. מתוך 37 דיירים ששהו בה באותה שבת, 11 נרצחו ו-7 נחטפו.

ההחלטה, שהתקבלה בהצבעה דיגיטלית, עוררה זעם בקרב משפחות שכולות ושורדי שבי.

האב השכול שמעון אלקבץ, שבתו סיון התגוררה בשכונה ונרצחה בטבח, אמר לערוץ 7, "מדובר בהחלטה צפויה, מהרגע הראשון הם רצו להרוס את כל הבתים. נמשיך להיאבק לשימור הזכרון ובתי העדות".

טליה ברמן, אימם של גלי וזיו, כתבה בכאב: "יש בי תחושה קשה של מחיקה כפולה. פעם אחת כשנלקחו מאיתנו, ופעם שנייה כשהמקום שממנו נלקחו נמחק כאילו לא היה".

משפחות שכולות פנו לשרי המורשת והתפוצות בדרישה להכריז על השכונה כאתר זיכרון לאומי ולמנוע את ההריסה.

המשפחות קראו להנהלת הקיבוץ להמתין עם ההצבעה עד לסיום מצב החירום מול איראן ולבנון, אך הנהלת הקיבוץ בחרה לקיים את התהליך במועדו.