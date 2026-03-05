למרות המלחמה המתמשכת באוקראינה, הקהילה היהודית בקייב "בית מנחם" - JCC קיימה אירוע פורים מרכזי בהשתתפות מאות מבני הקהילה.

במהלך הערב נערכו מספר קריאות מגילה, והתקיימה התכנסות חגיגית בהשתתפות אישי ציבור ונציגים רשמיים.

בין מאות החוגגים באירוע נצפו ראש לשכת נשיא אוקראינה הגנרל קיריל בודאנוב, סגנית ראש לשכת בית הנשיא החברה בקהילה היהודית וכן ראש קק"ל באוקראינה. גורמים בקהילה ציינו כי עצם קיום האירוע בהיקף רחב בתקופה ביטחונית רגישה מהווה אמירה של המשכיות וחוסן קהילתי.

רב העיר קייב, הרב יונתן מרקוביץ', שהגיע לביקור בזק לחיזוק בני הקהילה שנמצאים בישראל, אך בעקבות פרוץ מבצע "שאגת הארי" וסגירת השמיים, נאלץ להישאר בארץ והשתתף מרחוק באירוע המרכזי באמצעות זום, בירך את המשתתפים והתייחס למצב המורכב.

במקביל לאירועי הפורים בקייב, חולקו על ידי הקהילה היהודית בעיר, משלוחי מנות ומתנות לאביונים לכלל יהודי אוקראינה. בנוסף, נשלחו ערכות מיוחדות של משלוחי מנות גם לחיילים יהודים המשרתים בצבא האוקראיני.

"גם בתקופה של חוסר ודאות, הקהילה היהודית בקייב ממשיכה לפעול, להתכנס ולחזק זה את זה", אמר הרב יונתן מרקוביץ.

"פורים השנה מקבל משמעות מיוחדת של אחריות הדדית ודאגה לכל יהודי, כולל החיילים שנמצאים בחזית. אנו מתפללים לשלומם של יהודי אוקראינה וישראל ולניסים כמו בימים ההם, בזמן הזה".