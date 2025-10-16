למרות המלחמה המתמשכת באוקראינה, חגגו מאות מבני הקהילה היהודית בקייב את חג הסוכות ושמחת תורה באווירה של שמחה ואמונה.

הסוכה המרכזית הוקמה במרכז הקהילה JCC בית מנחם, ביוזמת רב העיר ושליח חב"ד, הרב יונתן מרקוביץ'.

במהלך ימי החג נערכו סעודות המוניות ופעילויות לילדים בבתי הספר היהודיים, וערכות ארבעת המינים נשלחו לחיילים יהודים המשרתים בחזית בסיוע ארגון JRNU.

אחד הרגעים המרגשים של החג היה כאשר שני אחים בשנות השלושים לחייהם פנו לרב מרקוביץ' בבקשה שיאמר קדיש על אמם היהודייה שנפטרה לאחרונה, לאחר שאביהם הלא-יהודי התנגד לכל קשר עם יהדות.

הרב הזמין אותם לסוכה המרכזית וערך להם טקס בר מצווה. "זו הייתה הפעם הראשונה בחייהם שהם עלו לתורה והפעם הראשונה שנכנסו לסוכה", סיפר הרב. "הם עמדו שם עם עיניים דומעות והבינו שהם חלק ממשהו גדול מהם".

במהלך ההקפות בשמחת תורה הקדיש הרב מרקוביץ' את ההקפה השביעית לתפילה למען בטחון והצלחת חיילים יהודים בישראל ובאוקראינה. הקהל, שכלל משפחות של חיילים משתי המדינות, רקד בהתרגשות רבה ובתפילה להחזרתם הביתה בשלום.

"גם בצל הקשיים והמלחמה, הסוכה מאחדת אותנו ומזכירה לנו שאנחנו עם אחד", אמר הרב.