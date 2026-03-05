ביום שאחרי המלחמה, הכלכלה מזנקת ואיתה מגיעות הזדמנויות חד פעמיות, זו עובדה. זה קרה לאורך כל ההיסטוריה של מדינת ישראל, ששת הימים, יום הכיפורים, ואפילו אחרי משברים עולמיים כמו הקורונה.

גם במלחמה מול איראן בזמן שחלק מהציבור משותק מחוסר ודאות, "הכסף החכם" מבין שדווקא עכשיו נוצרות ההזדמנויות הגדולות ביותר. השקעה בנדל"ן בתקופה כזו, כפי שאנחנו מובילים בתבואה השקעות נדל"ן, היא לא רק אקט של אמונה נחרצת בבניין הארץ, אלא צעד כלכלי אסטרטגי מהמעלה הראשונה. ב-11.3 נערוך וובינר מיוחד למשקיעים שרוצים לקחת חלק בהזדמנות החד פעמית.

"אפקט אנבידיה": אלפי הייטקיסטים יעברו לצפון

בימים אלו ממש מתרחש מה שהמומחים מכנים "אפקט אנבידיה", מתחת לרדאר מתרחשת מהפכה של ממש בצפון הארץ. תאגיד "אנבידיה" (Nvidia), החברה שמובילה את מהפכת הבינה המלאכותית בעולם מקדם בניית קמפוס עצום באזור הצפון, שצפוי לקלוט אלפי מהנדסים ועובדי הייטק.

המשמעות הנדל"נית עבורנו היא דרמטית. אלפי עובדים בעלי הכנסה גבוהה יזדקקו לפתרונות דיור איכותיים במרחק נסיעה קצר מהקמפוס. הניסיון שלי מלמד שסביב מוקדי הייטק בסדר גודל כזה, נוצרות "אדוות של ביקושים" שמקפיצות את מחירי הנדל"ן בכל הערים הסמוכות

הפנינה הנסתרת: השכונה החדשה שעומדת לזנק

למי זה מתאים? בעוד שהיישובים הצמודים לקמפוס כבר חווים זינוק מחירים שמרחיק משקיעים רבים, איתרנו בתבואה השקעות נדל"ן עיר אחת בצפון, הנמצאת במיקום אסטרטגי ונגיש במיוחד, שבה נבנית בימים אלו שכונה חדשה לחלוטין.

השכונה הזו מציעה את השילוב המושלם:

⦁ תזמון: מחירי "פרי-סייל" (Pre-sale) מוקדמים שעוד לא מגלמים את השפעת המלחמה ואת "אפקט אנבידיה".

⦁ נגישות: צירי תנועה חדשים ומהירים שיובילו היישר למוקדי התעסוקה הגדולים.

⦁ קהילה: תכנון מודרני המושך משפחות צעירות המחפשות איכות חיים וחינוך למצוינות.

ההזדמנות הזו לא מתאימה לכל אחד

חשוב לי להיות כן ושקוף איתכם כדי לחסוך לכולנו זמן, ההזדמנות הזו לא מתאימה לכל אחד. כדי להיכנס לפרויקט בשלב האסטרטגי הנוכחי ולמקסם את הרווח, נדרש הון עצמי התחלתי של 400 אלף שקלים. משקיעים שישכילו למנף את ההון הזה עכשיו, ימקמו את עצמם בעמדת זינוק אידיאלית לקראת גל הביקושים של "היום שאחרי".

וובינר מיוחד למי שרוצה לקפוץ על הרכבת

את ההזדמנות הזאת אנחנו רוצים לחשוף בפניכם בוובינר מיוחד למשקיעים. ב-11.3 אני מזמין אתכם להצטרף אליי ולצוות של תבואה השקעות נדל"ן למשדר החשיפה המיוחד, שבו נצלול לכל המספרים, נציג את המיקום המדויק, ונסביר איך גם אתם יכולים לקחת חלק בפרויקט המבטיח של הצפון.

הכותב הוא מנכ"ל תבואה השקעות נדל"ן