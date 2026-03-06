בפרשת "כי תשא" (או כפי שמכונה השנה "כי טיסה") מתואר המשך מעמד הר סיני בו נופל עם ישראל בחטא העגל, והכפרה בזכות תפילת י"ג מידות הרחמים שמתפלל משה רבנו.

בכל דור ישנו מעמד הר סיני - משימה ערכית אדירה שיש לטפס ולהתאמץ לקראתה; בכל דור קיים במקביל חטא העגל - ההתעייפות בדרך והרצון להסתפק בתחליף מעגלי, נוצץ וזול; בכל דור מגיעה לבסוף תפילת שלוש עשרה מידות הרחמים - ההכרה בכך שהמציאות מתקדמת בהדרגתיות כדוגמת הרחם של ארבעת האמהות שהצמיח את העובר בתשעה חודשים (סה"כ 13). במילים אחרות: בסוף נגיע לראש ההר והמדרגה החדשה תיוולד אבל סבלנות...

מעמד הר סיני של המלחמה הנוכחית הוא עיצובו מחדש של המזרח התיכון לטובת ישראל וכוחות האור; חטא העגל הוא הכניעה לפחדים ולהסכמי שלום מדומיינים; תפילת י"ג מידות הרחמים הן התפילה שלנו בימים אלו לקבלת כוחות סבלנות, אורך אף, חסד ואמת.

ישנן הרבה אפשרויות לסיבוך ועיכובים במהלך הנוכחי, וגם במציאות החדשה שתיוולד בעולם נצטרך לעוד הרבה חסד לאלפים לאוהבי ה' ולשומרי מצוותיו.

אל חשש, הרע יעבור והטוב יתגבר בעזרת ה', אבל סבלנות...שבת שלום.