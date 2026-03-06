הרב יצחק סבתו, ראש ישיבת מצפה יריחו, התייחס לחיסול חמינאי ולמאבק שמנהלת מדינת ישראל מול אויביה. בדבריו קשר בין האירועים הביטחוניים לבין פרשת זכור וימי הפורים.

לדבריו, "אנחנו נמצאים בימים גדולים, ימים עצומים, וצריך לב רחב לימים האלה". הוא הוסיף כי במשך עשרות שנים פעלו אויבי ישראל להשמיד את העם היהודי ואמר, "קליפה קשה מאוד. עשרות שנים האיש הזה מתכנן ויוזם להשמיד, להרוג ולאבד את העם היהודי".

עוד אמר הרב סבתו כי האירועים האחרונים מבטאים שינוי במציאות הביטחונית. לדבריו, "עם ישראל אוזר עוז בגבורה. פרשת זכור מצווה עלינו לא להיות פסיביים ביחס לרוע אלא אקטיביים ולהתקיף אותו".

בהמשך התייחס למתקפת השבעה באוקטובר ולמערכה המתנהלת מאז ואמר, "ראינו את הרוע שלהם יוצא בתוקפו בשמחת תורה. מי האמין, אפילו פרשנים צבאיים אמרו שאין סיכוי לעשות לו שום דבר, והנה הוא מתפרק והולך".

עם זאת הדגיש כי לצד ההצלחות קיימים גם כאב ואובדן, "יש גם כאב, זה מלחמה. אנחנו עם אחד, ועם אחד זה עם אחד לכל הדברים - גם לניצחונות ולשמחות וגם לכאבים".

בהתייחסות לימי פורים אמר, "גם בשושן כאשר נתנו ליהודים רשות לעמוד על נפשם עדיין הייתה מלחמה, ואף על פי כן שושן צהלה ושמחה. עם ישראל מנצח, כואב על נופליו אבל מתמלא עוז וגבורה ומאמין בגאולתו, אנחנו הולכים ומנצחים את הרע".