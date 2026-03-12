פילה סלמון עסיסי מוגש על מצע אורזו קרמי בשמנת עם עגבניות מיובשות, עלי תרד טריים, בזיליקום וגבינת פרמזן מגוררת - מנה עיקרית מרשימה בסגנון טוסקנה שמביאה את איטליה ישירות לשולחן השבת, בהכנה פשוטה ובטעם שלא נשכח

כשרוצים להרשים בארוחת שבת בלי לבלות שעות במטבח, המנה הזו עושה את העבודה: פילה סלמון עסיסי על מצע אורזו קרמי עם עגבניות מיובשות, תרד טרי ופרמזן - טעם של טוסקנה ישירות לשולחן השבת.

המצרכים:

1 פילה סלמון

שמן זית

1 בצל קצוץ

2 שיני שום קצוצות

חופן עלי בייבי תרד

60 גרם עגבניות מיובשות בשמן זית, קצוצות

200 גרם אורזו (פתיתים בצורת אורז)

ציר ירקות (לפי הצורך)

100 מ"ל שמנת לבישול

מלח ופלפל שחור

בזיליקום טרי לקישוט

גבינת פרמזן מגורדת



אופן ההכנה:

הכנת הסלמון: מפשירים את פילה הסלמון וצולים בתנור (או במיקרוגל) עד שהדג מוכן ועסיסי.

טיגון: מחממים שמן זית במחבת גדולה ומטגנים בעדינות את הבצל הקצוץ. כשהוא מתרכך, מוסיפים את השום הקצוץ.

ירקות: כשהשום והבצל מזהיבים, מוסיפים את עלי התרד ומבשלים עד שהם מצטמצמים והנוזלים מתאדים.

אורזו: מוסיפים למחבת את העגבניות המיובשות ואת האורזו. יוצקים את ציר הירקות ומבשלים עד שהאורזו בדרגת "אל דנטה" (רך אך נגיס) ורוב הציר נספג.

סיום המנה: מוסיפים את השמנת לבישול, מתבלים במלח ופלפל ומוסיפים עלי בזיליקום טריים. מבשלים דקה נוספת עד לקבלת הסמיכות הרצויה.

הגשה: מניחים את פילה הסלמון על מצע האורזו, מפזרים פרמזן מגורד מעל ומקשטים בבזיליקום טרי.

המתכון באדיבות מחלקת התזונה של מותג מוצרי החשמל Teka. מתכונים יצירתיים נוספים תוכלו למצוא בעמוד הפייסבוק של החברה.

